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    В США провели испытание ядерной бомбы B61 без боевого заряда

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    По словам представителя центра ядерных вооружения ВВС США Пола Во, бомба свободного падения B61-12 обеспечивает нынешнюю боеспособность воздушного компонента стратегической ядерной триады США как для бомбардировщиков, так и для авиации двойного назначения.
    Истребитель F-16
    RIA News Александр Ковалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Американские ВВС недавно провели испытание ядерной бомбы B61 без боевого заряда, продемонстрировав способность воздушных сил доставлять оружие и тестировать функционирование неядерные компоненты оружия, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте базы ВВС США Кертленд.

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    Отмечается, что испытание было проведено 15 марта с истребителя-бомбардировщика F-16 на полигоне Неллис штата Невада.

    "Бомба свободного падения B61-12 обеспечивает нынешнюю боеспособность воздушного компонента стратегической ядерной триады США (и будет обеспечивать в будущем) как для бомбардировщиков, так и для авиации двойного назначения, которая поддерживает (операции) НАТО", — заявил представитель центра ядерных вооружения ВВС США Пол Во (Paul Waugh).

    B61-12 будет подходить к устройствам самолетов B-2A, B-21, F-15E, F-16C/D, F-16 MLU, F-35 и PA-200.

    Бомба В61 является основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США.

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