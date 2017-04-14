В США провели испытание ядерной бомбы B61 без боевого заряда

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Американские ВВС недавно провели испытание ядерной бомбы B61 без боевого заряда, продемонстрировав способность воздушных сил доставлять оружие и тестировать функционирование неядерные компоненты оружия, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте базы ВВС США Кертленд.

Отмечается, что испытание было проведено 15 марта с истребителя-бомбардировщика F-16 на полигоне Неллис штата Невада.

"Бомба свободного падения B61-12 обеспечивает нынешнюю боеспособность воздушного компонента стратегической ядерной триады США (и будет обеспечивать в будущем) как для бомбардировщиков, так и для авиации двойного назначения, которая поддерживает (операции) НАТО", — заявил представитель центра ядерных вооружения ВВС США Пол Во (Paul Waugh).

B61-12 будет подходить к устройствам самолетов B-2A, B-21, F-15E, F-16C/D, F-16 MLU, F-35 и PA-200.

Бомба В61 является основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США.