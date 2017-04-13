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    Установлена личность смертника, устроившего теракт у церкви в Александрии

    Тема:

    Серия кровавых терактов в Египте (22)

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    Махмуд Хасан Мубарак Абдалла, родившийся 28 сентября 1986 года в Кене, проживал в городе Суэц, работал в нефтяной компании. В 2016 году он был объявлен в розыск по делу, связанному с угрозой нацбезопасности Египта.
    На месте теракта в египетском городе Танта
    twitter.com/RT_com

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина, Надим Зуауи. Египетские власти установили личность смертника, приведшего в действие взрывное устройство вощле церкви в Александрии в воскресенье, 9 апреля, говорится в заявлении министерства.

    Взрыв прогремел в церкви Святого Георгия в египетском городе Танта
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "С помощью современных средств и технологий, после изучения видеоматериалов, поведения анализов ДНК останков террористов с места преступления и их сопоставления с ДНК родственников находящихся в розыске экстремистов удалось установить личность исполнителя нападения на церковь в Александрии — это Махмуд Хасан Мубарак Абдалла, родившийся 28 сентября 1986 года в Кене", — говорится в документе.

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    Преступник проживал в городе Суэц, работал в нефтяной компании. Известно также, что в 2016 году он был объявлен в розыск по делу, связанному с угрозой национальной безопасности Египта.

    Также была установлена его связь с террористическими ячейками, которые в том числе, причастны к взрыву церкви в Каире около четырех месяцев назад и к нападениям на египетских полицейских и военных. Несколько террористов были уничтожены в ходе рейда полиции 10 апреля. Еще 19 были объявлены в розыск. Полиция объявила о денежном вознаграждении в размере 100 тысяч египетских фунтов (5,5 тысячи долларов США) для каждого, кто предоставит информацию для их задержания.

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    Два взрыва прогремели в воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта взрыв произошел утром, погибли, по разным данным 28-31 человек, около 80 получили ранения. Подрыв осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы. Позже второй террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь города Александрии, где в это время находился патриарх Коптской церкви Феодор (Тавадрос) II. Погибшими в этом теракте числятся 17 человек, среди них четыре сотрудника полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв. Ответственность взяла на себя террористическая группировка ИГ.

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