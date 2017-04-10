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    Взрыв смертника возле церкви в Александрии

    Тема:

    Серия кровавых терактов в Египте (17)

    (обновлено: )67
    В интернете размещена запись с камеры наблюдения, на которую попал момент взрыва террориста-смертника у входа церкви в Александрии. На записи видно, как мужчина подходит к церкви.
    На месте теракта в Александрии
    twitter.com/RT_com

    Смертник останавливается перед рамкой металлоискателя на входе. Через несколько секунд раздается взрыв. Видео разместил в Twitter телеканал "Аль-Арабия".

    Два взрыва прогремели в воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли порядка 30 человек, около восьмидесяти получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

    Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. В числе погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.

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