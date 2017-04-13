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    Мадуро заявил о попытке засады на него

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    Протестующие забросали машину Мадуро различными предметами и выкрикивали оскорбления в его адрес, когда он передвигался на военном джипе и приветствовал своих сторонников в Сан-Феликсе.
    Николас Мадуро
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр – РИА Новости Украина. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в среду о попытке подготовки засады, направленной против него во время недавнего посещения города Сан-Феликс.

    Ранее сообщалось, что протестующие забросали машину Мадуро различными предметами и выкрикивали оскорбления в его адрес, когда он передвигался на военном джипе и приветствовал своих сторонников в Сан-Феликсе.

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    "Некоторые там сошли с ума, говоря глупости, они готовили засаду, и народ не дал ее организовать", — приводит портал Universal заявление Мадуро.

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    Глава государства поблагодарил своих спасителей из числа народа за любовь и поддержку. Он вспомнил также о 15-ой годовщине попытки госпереворота против занимавшегог тогда пост президента Уго Чавеса, которая закончилась фиаско. "Это те же самые люди, у них остаются те же самые цели, и есть тот же народ, который им противостоит и их побеждает", — отметил глава Венесуэлы.

    12 апреля 2002 года Чавес был свергнут в результате государственного переворота, однако уже через два дня благодаря помощи своих сторонников и верных частей армии вернул себе власть.

    Напомним, с середины марта в Венесуэле объявлен гуманитарный кризис.

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