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    Взрыв в Диярбакыре является терактом - власти Турции

    (обновлено: )86
    Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что на месте взрыва в турецком Диярбакыре был обнаружен подземный туннель, куда была заложена взрывчатка.
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    twitter.com/metesohtaoglu

    КИЕВ, 12 апр – РИА Новости Украина, Алена Палажченко. Произошедший во вторник взрыв в турецком городе Диярбакыр на юго-востоке страны является терактом, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

    Во вторник мощный взрыв прогремел в районе Баглар Диярбакыра в 10:45 (по Киеву) рядом с управлением полиции по борьбе с терроризмом в здании, где проводился ремонт полицейской бронетехники. Ранее сообщалось о гибели одного человека, более 10 получили ранения. В среду турецкие СМИ сообщили, что число жертв возросло до трех. СМИ сообщили о возможном взрыве газового баллона, а Сойлу первоначально отверг возможность теракта.

    "Взрыв в Диярбакыре – это теракт. Обнаружен подземный туннель, куда была заложена взрывчатка", — сказал Сойлу в эфире телеканала NTV в среду.

    twitter.com/RudawTurkce
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв

    Он добавил, что по подозрению в причастности к теракту задержаны пять человек.

    Диярбакыр считается неофициальной курдской столицей Турции, население города оценивается в 930 тысяч жителей, в основном курды. В городе и провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой турецкие силы безопасности неоднократно проводили антитеррористические операции. В связи с этим регион не является туристическим направлением.

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