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    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв, есть раненые

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    По данным СМИ, ЧП произошло в здании, где проводился ремонт полицейской бронетехники. Постройка частично обрушилось. В качестве одной из причин инцидента называется взрыв газового баллона.
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    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    twitter.com/RudawEnglish
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    twitter.com/RudawEnglish

    КИЕВ, 11 апр – РИА Новости Украина, Алена Палажченко. В центральном районе Баглар города Диярбакыр на юго-востоке Турции произошел мощный взрыв, по меньшей мере пострадали десять человек, сообщает телеканал NTV во вторник.

    twitter.com/RudawEnglish
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв

    Взрыв произошел в 10.45 по Киеву рядом с управлением полиции по борьбе с терроризмом. Инцидент произошел в здании, где проводился ремонт полицейской бронетехники. Здание, в котором находилась ремонтная мастерская, частично обрушилось. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.

    В качестве одной из причин ЧП называется взрыв газового баллона, однако полиция рассматривает все версии, в том числе теракт. Официального заявления пока нет.

    Диярбакыр считается неофициальной курдской столицей Турции, население города оценивается в 843,5 тысячи жителей, в основном курды. В городе и провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой турецкие силы безопасности неоднократно проводили антитеррористические операции. В связи с этим регион не является туристическим направлением.

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