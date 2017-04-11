В Китае открыли прогулочную дорогу с прозрачным полом на высоте 200 м

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. В центральном Китае в городе Чунцин открылась высотная прогулочная дорога с прозрачным полом на высоте 200 метров.

Конструкция, длиной 80 метров, выполнена в форме буквы "А" и расположена на вершине отвесной скалы над ущельем. Одновременно на ней могут находиться не более 80 человек, сообщает russian.cri.cn.

russian.cri.cn Высотная прогулочная дорога с прозрачным полом в Китае

Руководство заповедника, на территории которого находится уникальная дорога, намерено связаться с представителями Книги рекордов Гиннесса, чтобы задокументировать уникальную конструкцию, которая имеет неплохие шансы победить как самая длинная в мире прогулочная дорога с прозрачным полом.

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Ранее сообщалось, что в национальном парке Чжанцзяцзе в Китае, провинция Хунань, открыли самый длинный подвесной мост из стекла. Мост называется Qiao, что в переводе с китайского означает "мост храброго человека". Стеклянный мост, длинной 275 метров, соединяет две вершины горы. Тем, кто рискнет пройтись по уникальному сооружению архитектуры, откроются поражающие воображения виды пропасти глубиной 182 метра.

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