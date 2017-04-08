Варшава недовольна информацией о красноармейцах, размещенной в Катыни

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Варшава недовольна размещенной в музейном комплексе Катынь под Смоленском информацией о погибших в плену красноармейцах, так как считает использованные данные недостоверными, говорится в заявлении МИД Польши.

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков ранее сообщил РИА Новости, что открытие обновленного музейного комплекса Катынь в Смоленской области, посвященного отношениям России и Польши в XX веке, состоится в декабре 2017 года. При этом первые информационные щиты, раскрывающие трагические исторические факты Советско-польской войны, уже открыты.

Как рассказал Мягков, в уже открытой части новой экспозиции рассказывается, как за 20 месяцев Советско-польской войны в плену оказались около 157 тысяч красноармейцев и почему живыми оттуда вернулись не более 75 тысяч человек.

"Министерство иностранных дел с огромным беспокойством и разочарованием восприняли размещение российской стороной на территории польского военного кладбища в Катыни массивов, содержащих недостоверные сведения о большевистских узниках в 1919-1921 годах, умерших в плену в Польше", — говорится в сообщении.

МИД утверждает, что приведенные сведения "в несколько раз" превышают "фактические данные". В сообщении причиной смерти большинства пленных называются условия в лагерях, "вытекающие из драматической экономической ситуации". "Условия эти касались в равной степени как солдат советских, так и польских граждан", — заявили в Варшаве.

При этом в сообщении МИД говорится о готовности Варшавы к открытой дискуссии, чтобы избежать исторических споров между странами и устранить существующие. "Этому служат также наши усилия, направленные на возобновление работы польско-российской группы по сложным вопросам", — говорится в заявлении.

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Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров и "третьего лица" в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолета Ту-154 экс-президента Леха Качиньского в Смоленске.