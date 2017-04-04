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    Черногория заявила о задержании в РФ подозреваемого в попытке госпереворота

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    МВД Черногории утверждает, что 59-летний Анание Никич, проходящий по статье о создании преступной организации, был задержан 2 апреля в Ростовской области.
    Полиция Черногории. Архивное фото
    Vijesti.me

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. МВД Черногории сообщило о том, что правоохранительные органы России задержали 59-летнего уроженца Подгорицы Анание Никича, подозреваемого в причастности к государственному перевороту.

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    МВД утверждает, что Никич, проходящий по статье о создании преступной организации, был задержан 2 апреля в Ростовской области, соответствующее уведомление получено черногорской стороной от представительства Национального центрального бюро Интерпола в Москве.

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    "Подозреваемый лишен свободы для того, чтобы обеспечить его присутствие в целях проведения уголовного процесса по указанному уголовному делу. Сегодня он был передан судье, который определит ему экстрадиционный арест. Черногория и Россия будут находиться в контакте в связи с выдачей данного лица", — говорится в сообщении МВД.

    В день голосования, 16 октября 2016, в Черногории объявили о задержании 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке теракта и путча. По данным прокуратуры, группа планировала при оглашении итогов выборов захватить Скупщину и "провозгласить победу одной из политических партий", а также "нейтрализовать премьер-министра Черногории". В этой связи Черногория объявила в международный розыск по линии Интерпола нескольких человек, в том числе Анание Никича, россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также нескольких граждан Сербии.

    По данным черногорских СМИ, Анание Никич был постоянным переводчиком оппозиционного черногорского Демократического фронта и сопровождал делегации этой партии в поездках в Россию в 2015-2016 годах.

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