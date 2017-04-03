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    В центре Парижа похитили украшения на 150 тыс евро

    (обновлено: )11
    Злоумышленники сказали женщине, что она уронила несколько купюр по пять евро, после чего похитили ее сумку, где было от 50 до 100 украшений, стоимость которых оценивается в 150 тысяч евро.
    Французские полицейские
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. У Большого дворца в Париже, где проходила выставка Art Paris, злоумышленники обманом похитили украшения на сумму 150 тысяч евро, сообщает радиостанция Europe 1.

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    DIETER NAGL / AFP
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    Выставка Art Paris прошла во французской столице в минувшие выходные.

    По информации радиостанции, преступники "хитростью" отвлекли внимание продавщицы, которая ожидала перевозчика перед парижским выставочным центром Гран Пале. Злоумышленники сказали женщине, что она уронила несколько купюр по пять евро, после чего похитили ее сумку, где было от 50 до 100 украшений, стоимость которых оценивается в 150 тысяч евро.

    В настоящее время полиция ведет расследование.

    Напомним, в Киеве на улице Киквидзе четверо неизвестных в масках ранили мужчину, после чего отобрали у него сумку, в которой находилось около четырех млн гривен.

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