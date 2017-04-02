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    В мире

    В США столкнулись два самолета, выживших нет

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    Столкновение произошло в воздушном пространстве над лесистой местностью неподалеку от города Эджуотер. Кроме пилотов, на борту самолетов никого не было.
    В США столкнулись два самолета
    The Daytona Beach News-Journal

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В результате столкновения двух одномоторных самолетов во Флориде погибли два человека. Об этом сообщает The Daytona Beach News-Journal.

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    Столкновение произошло в воздушном пространстве над лесистой местностью неподалеку от города Эджуотер. По словам очевидца, он видел в небе несколько маленьких самолетов, когда один из них зацепил крылом другой.

    Издание  сообщает, что модели разбившихся самолетов — Cessna 170 и Grumman American AA5B.

    Кроме пилотов, которые погибли во время столкновения, на борту самолетов никого не было.

    Ранее сообщалось, что по меньшей мере 26 человек пострадали в результате инцидента в аэропорту города Хауха, где при посадке загорелся самолет авиакомпании Peruvian Airlines.

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