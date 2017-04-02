В США столкнулись два самолета, выживших нет

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В результате столкновения двух одномоторных самолетов во Флориде погибли два человека. Об этом сообщает The Daytona Beach News-Journal.

Столкновение произошло в воздушном пространстве над лесистой местностью неподалеку от города Эджуотер. По словам очевидца, он видел в небе несколько маленьких самолетов, когда один из них зацепил крылом другой.

Издание сообщает, что модели разбившихся самолетов — Cessna 170 и Grumman American AA5B.

Кроме пилотов, которые погибли во время столкновения, на борту самолетов никого не было.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 26 человек пострадали в результате инцидента в аэропорту города Хауха, где при посадке загорелся самолет авиакомпании Peruvian Airlines.