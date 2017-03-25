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    Падение самолета на жилой дом в Джорджии

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    Частный самолет Cessna Citation упал на жилой дом в округе Кобб, штат Джорджия. Причины аварии выясняются. Жильцы дома, в который врезался самолет, не пострадали. Пилота спасти не удалось.
    Канал Storyful News на Youtube

    "Я посмотрел на небо и заметил самолет. Я не слышал никаких звуков, я только видел, что он крутится вокруг своей оси. Потом он накренился, и мы закрыли уши, потому что думали, что будет взрыв", — рассказал журналистам телеканала Fox очевидец происшествия.

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    По данным телеканала, воздушное судно направлялось в аэропорт Фултон Каунти. Причины аварии выясняются. Жильцы дома, в который врезался самолет, не пострадали. Пилота спасти не удалось. 

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