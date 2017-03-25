Метеорологи официально признали "апокалиптические" облака

Представители организации уже включили их в новое издание Международного облачного атласа. Такой редкий тип облаков часто называют облаками "Судного дня". Об этом сообщает The Verge.

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Они могут принимать различные формы, например, формы человеческих лиц. Люди часто опасаются такого естественного явления, потому что эти облака действительно напоминают начало Судного дня.

Гэвин Претор-Пинні, английский писатель, основатель "Общества любителей облаков" заинтересовался такими "апокалиптическими облаками" и в 2014 году предложил метеорологической станции утвердить их официально. Именно Гэвин предложил ученым присвоить данному виду облаков название Undulatus asperatus (лат. — волнисто-холмистый).

Благодаря исследователю, "апокалиптические" облака стали первым нововведением за последние полвека.