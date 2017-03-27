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    Встречу глав МИД стран НАТО перенесли из-за госсекретаря США

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    По информации альянса, встреча Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел будет проведена в штаб-квартире НАТО в пятницу 31 марта 2017 года.
    Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Заседание глав МИД стран-участниц НАТО перенесено на 31 марта, сообщили в понедельник в альянсе.

    Майк Пенс, Рекс Тиллерсон с супругой и Дональд Трамп
    NICHOLAS KAMM / AFP
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    Ранее заседание планировалось провести 5-6 апреля, при этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон из-за плотного графика планировал эту встречу пропустить. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о ее возможном переносе, чтобы Тиллерсон смог в ней участвовать.

    "Встреча Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел будет проведена в штаб-квартире НАТО в пятницу 31 марта 2017 года", — говорится в сообщении альянса.

    Ранее также сообщалось, что госсекретарь США посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 31 марта.

    Отвечая на вопрос, перенесена ли дата министерского заседания из-за графика Тиллерсона, представитель альянса заявил РИА Новости: "Все решения о дате министерской встречи принимаются консенсусом всеми 28 союзниками".

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