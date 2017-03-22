Трамп примет участие в саммите НАТО, запланированном на 25 мая

КИЕВ, 22 мар – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО 25 мая в Брюсселе, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент с нетерпением ожидает встречи со своими коллегами по НАТО, чтобы подтвердить нашу твердую приверженность НАТО, чтобы обсудить важные для альянса вопросы, особенно распределение ответственности между союзниками и роль НАТО в борьбе с терроризмом", — говорится в заявлении.

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Ранее в Белом доме подтвердили, что Трамп примет 12 апреля в Вашингтоне генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться вопросы укрепления альянса "для решения проблем национальной и международной безопасности".

Отметим, что Столтенберг в данный момент находится в США (с 20 по 22 марта). Это первый визит после вступления Трампа на пост президента Соединенных Штатов. При этом в списке лиц, с которыми встретится генсек, сам Трамп не значится.