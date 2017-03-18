Трамп: Германия должна огромные суммы НАТО и США за оборону

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Германия задолжала огромные суммы НАТО и США за оборону. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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"Несмотря на то, что вы слышали по фейковым новостям, у меня была отличная встреча с германским канцлером Ангелой Меркель. Тем не менее, Германия должна огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам. Надо платить больше за мощную и очень дорогую оборону, которую мы предоставляем Германии!" — написал Трамп в микроблоге Twitter.

Встреча Трампа и Меркель состоялась в пятницу.

США вносят львиную долю бюджета НАТО, Трамп требует, чтобы союзники тоже платили "по-честному".