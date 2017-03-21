Тиллерсон планирует посетить РФ и пропустить встречу глав МИД стран НАТО

КИЕВ 21 мар — РИА Новости Украина. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон планирует посетить Россию в апреле, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей властей США.

По данным двух источников, Тиллерсон планирует посетить Москву 12 апреля.

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Официальный представитель госдепа США Марк Тонер не предоставил комментариев по возможному визиту Тиллерсона, передает агентство.

В то же время, по данным источников, Тиллерсон не намерен участвовать в апрельской встрече глав МИД стран НАТО, Как отмечается, госсекретарь может пропустить встречу по НАТО, которая пройдет 5-6 апреля, чтобы принять участие во встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США призвал к единству с Европой по Украине.