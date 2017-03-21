наверх
21.03.201705:06
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91+ 0.02
  • USD26.89- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Тиллерсон планирует посетить РФ и пропустить встречу глав МИД стран НАТО

    (обновлено: )4410
    Официальный представитель государственного департамента США Марк Тонер пока не предоставил комментариев по возможному визиту Рекса Тиллерсона в Россию.
    Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ 21 мар — РИА Новости Украина. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон планирует посетить Россию в апреле, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей властей США.

    Дональд Трамп на инаугурации
    REUTERS Lucy Nicholson
    Два месяца президента Трампа: от детской неожиданности до первого слова

    По данным двух источников, Тиллерсон планирует посетить Москву 12 апреля.

    Читайте также — Рекс Тиллерсон: миллионер на посту дипломата

    Официальный представитель госдепа США Марк Тонер не предоставил комментариев по возможному визиту Тиллерсона, передает агентство.

    В то же время, по данным источников, Тиллерсон не намерен участвовать в апрельской встрече глав МИД стран НАТО, Как отмечается, госсекретарь может пропустить встречу по НАТО, которая пройдет 5-6 апреля, чтобы принять участие во встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Ранее сообщалось, что госсекретарь США призвал к единству с Европой по Украине. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    Диана Гурцкая
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Блокирование работы "Сбербанка" в Краматорске
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Митинг сторонников блокады Донбасса. Архивное фото
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия