В американском Сент-Луисе расстреляли группу людей, погиб подросток

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Подросток погиб и еще шесть человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Сент-Луис, штат Миссури, сообщает местный телеканал KMOV со ссылкой на полицию.

Как сообщили правоохранительные органы, в пятницу вечером неизвестные подошли к группе людей, собравшихся на улице, и открыли стрельбу. В результате погиб 15-летний подросток. Еще шесть человек получили ранения, включая 8-летнего ребенка, состояние которого оценивается, как критическое.

Следователи предполагают, что стрельбу устроили три человека. Подозреваемым удалось скрыться с места происшествия, их мотивы выясняются.

В январе в результате стрельбы на праздновании Дня Мартина Лютера Кинга в американском городе Майами (штат Флорида) получили ранения восемь человек. Среди пострадавших — пять несовершеннолетних.