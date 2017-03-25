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    В американском Сент-Луисе расстреляли группу людей, погиб подросток

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    Неизвестные подошли к группе людей, собравшихся на улице, и открыли стрельбу, вследствие чего погиб 15-летний подросток. Еще шесть человек получили ранения, включая 8-летнего ребенка.
    На месте стрельбы в американском городе Сент-Луис, штат Миссури, США
    kmov.com

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Подросток погиб и еще шесть человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Сент-Луис, штат Миссури, сообщает местный телеканал KMOV со ссылкой на полицию.

    Ситуация возле Капитолия в США после инцидента со стрельбой
    AFP/Brendan Smialowski
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    Как сообщили правоохранительные органы, в пятницу вечером неизвестные подошли к группе людей, собравшихся на улице, и открыли стрельбу. В результате погиб 15-летний подросток. Еще шесть человек получили ранения, включая 8-летнего ребенка, состояние которого оценивается, как критическое.

    Следователи предполагают, что стрельбу устроили три человека. Подозреваемым удалось скрыться с места происшествия, их мотивы выясняются.

    В январе в результате стрельбы на праздновании Дня Мартина Лютера Кинга в американском городе Майами (штат Флорида) получили ранения восемь человек. Среди пострадавших — пять несовершеннолетних.

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