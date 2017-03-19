После Украины и РФ в Молдавии появились "группы смерти" в соцсетях

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КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В Молдавии правоохранительные органы за последние сутки вычислили 19 несовершеннолетних, которые были вовлеченны в так называемую "игру смерти", сообщил председатель Генерального инспектората полиции страны Александру Пынзарь, сообщает Укринформ.

"При Министерстве внутренних дел были созданы рабочие группы, цель которых — проверка вовлеченности детей в эту опасную игру на всей территории страны. В эти группы входят также представители министерств образования и здравоохранения. Обнаруженные на телах детей множественные порезы свидетельствуют о том, что они вовлечены в так называемую "игру смерти", — подчеркнул Пынзарь.

Аналогичные проверки проводятся и по линии министерства образования Молдовы.

Первый случай суицида среди несовершеннолетних был зафиксирован в Молдове 8 марта, когда двое подростков, связав руки скотчем, покончили жизнь самоубийством, бросившись с восьмого этажа. Следователи не исключают, что дети решились на самоубийство после посещения онлайн-игры. В течение следующих дней правоохранители предотвратили несколько попыток суицида среди подростков.

Напомним, "группы смерти" в социальных сетях впервые появилась на территории России, после чего — в Украине, Молдове и Румынии.