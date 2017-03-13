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    Янош Адер во второй раз стал президентом Венгрии

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    Сообщается, что Яноша Адера в венгерском парламенте поддержал 131 депутат из 170, а за его соперника Ласло Майтени проголосовали только 39 депутатов.
    Президент Венгрии Янош Адер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Президент Венгрии Янош Адер в понедельник переизбран парламентом в ходе второго тура голосования на второй срок, пишет Рейтер.

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    Адер получил большинство голосов парламентариев в ходе голосования, его поддержал 131 депутат из 170. Ласло Майтени, кандидат от оппозиции и критик премьер-министра страны Виктора Орбана, получил 39 голосов.

    В ходе первого тура голосования ни один из кандидатов не набрал необходимого большинства в две трети голосов.

    Как заявил спикер венгерского парламента Ласло Кёвера, новый президентский срок главы государства начнется 10 мая.

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