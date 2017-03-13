Янош Адер во второй раз стал президентом Венгрии

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Президент Венгрии Янош Адер в понедельник переизбран парламентом в ходе второго тура голосования на второй срок, пишет Рейтер.

Адер получил большинство голосов парламентариев в ходе голосования, его поддержал 131 депутат из 170. Ласло Майтени, кандидат от оппозиции и критик премьер-министра страны Виктора Орбана, получил 39 голосов.

В ходе первого тура голосования ни один из кандидатов не набрал необходимого большинства в две трети голосов.

Как заявил спикер венгерского парламента Ласло Кёвера, новый президентский срок главы государства начнется 10 мая.