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    Общество

    На границе Украины и Венгрии появится новый пункт пропуска

    (обновлено: )10101
    Венгерская сторона взяла на себя обязательства построить совместный пункт контроля, где будет осуществляться оформление документов украинскими и венгерскими пограничниками.
    Сотрудник Государственной пограничной службы Украины
    Госпогранслужба Украины/Facebook

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В этом году на участке украино-венгерской границы Большая Паладь – Надьгодош повится новый контрольно-пропускной пункт. Его открытие призвано упростить пересечение границы для жителей приграничных населенных пунктов, передает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

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    Сообщается, что в планах — отремонтировать 11,5 км автомобильной дороги 0-07-03-04 от поселка Чепа до нового КПП.

    На территории Венгрии подъезд к КПП уже построен.

    Венгерская сторона взяла на себя обязательства построить совместный пункт контроля, где будет осуществляться оформление документов украинскими и венгерскими пограничниками, и таможенниками, что упростит процедуру пересечение границы, сократит время прохождения формальностей.

    "Дороги к границам — залог упрочения торговых отношений между Украиной и соседними государствами. Открытие нового КПП на границе Украина — Венгрия улучшит сообщение между странами, что, в свою очередь, будет стимулировать развитие экономики, способствовать притоку инвестиций, созданию новых рабочих мест", — отметил глава "Укравтодора" Славомир Новак.

    Пункт пропуска планируется открыть к середине осени 2017 года.

    Как сообщалось ранее, погранслужбы Украины и Польши продлили работу пешеходного пункта пропуска "Угринов — Долгобичув" до 30 июня 2017 года.

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