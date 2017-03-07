Европа одобрила финподдержку строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии

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РИА Новости Украина — Прайм.

Еврокомиссия одобрила финансирование строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии, говорится в сообщении ЕК.

"ЕК пришла к выводу, что финансовая поддержка Венгрии для строительства двух новых ядерных реакторов в "Пакш" ("Пакш-2") включает в себя государственную помощь. ЕК одобрила эту поддержку в соответствии с правилами государственной помощи ЕС на основе обязательств, принятых в Венгрии, чтобы ограничить нарушения в области конкуренции", — сообщается в релизе, пишет Прайм.

Венгрия планирует дать финансовую поддержку на строительство двух новых реакторов на участке "Пакш", чтобы заменить четыре ныне действующих реактора, построенных в 80-х годах прошлого века, на которых приходится примерно 50% внутреннего производства электроэнергии в стране, говорится в пресс-релизе.

Согласно релизу, Венгрия в мае 2015 года предоставила на рассмотрение Еврокомиссии планы инвестиций в "Пакш-2", однако тогда возникли подозрения, что финансовая поддержка проекта не содержит государственной помощи. Еврокомиссия начала свое расследование в ноябре 2015 года.

Пресс-секретарь ЕК Рикардо Кардосо на брифинге в понедельник не уточнил, можно ли сказать, что проект АЭС теперь полностью разрешен Еврокомиссией и может начаться его реализация.

"Сегодняшнее решение касается только элемента государственной помощи", — ответил Кардосо на соответствующий вопрос.

Важно отметить, что это не единственное расследование, которое ЕК вела в связи с проектом строительства этой АЭС. Еврокомиссия изучала его и на соответствие правилам ЕС по государственным закупкам. В ноябре прошлого года ЕК одобрила проект с этой точки зрения.

Кроме того, в нынешнем сообщении Еврокомиссии упоминаются лишь два расследования ЕК – завершенное в ноябре прошлого года по госзакупкам и законченное теперь по госпомощи.

В свою очередь, Госкорпорация Росатом уже поприветствовала завершение расследования Еврокомиссии в отношении проекта строительства с участием России новых энергоблоков венгерской АЭС "Пакш". Об этом заявил замглавы Росатома Кирилл Комаров после сообщения от ЕК в понедельник.

"Мы рады приступить к активной стадии его реализации", — сказал Комаров, слова которого были приведены в сообщении Росатома.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы на постройку пятого и шестого блоков единственной венгерской АЭС "Пакш" с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. Россия даст Венгрии на проект кредит до 10 миллиардов евро.

Еще в ноябре прошлого года, когда было завершено расследование Еврокомиссии в области госзакупкок, сообщалось, что участие России в этом проекте под сомнение теперь не ставится.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто в интервью РИА Новости в конце февраля текущего года подтвердил намерение страны начать строительство АЭС "Пакш" в 2018 году на условиях межгосударственного займа.

В рамках ныне завершенного расследования, Еврокомиссия со своей стороны посчитала, что государственная помощь в означенных инвестиция Венгрии все же присутствует, ведь власти страны примут меньший доход от своих вложений, нежели это бы сделал частный инвестор, свидетельствует сообщение.

Венгрия решила инвестировать в строительство АЭС "Пакш-2", и это ее право в рамках законодательства, на основе которого работает ЕК. Роль Еврокомиссии заключается в обеспечении того, чтобы искажение конкуренции на энергетическом рынке Евросоюза в результате оказания государственной поддержки было минимальным, отмечается в сообщении.

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Исходя из текста пресс-релиза, во время проведения Еврокомиссией расследования, власти Венгрии взяли на себя значительные обязательства, которые позволили ЕК одобрить эту инвестицию в рамках правил оказания государственной помощи ЕС. Еврокомиссия приводит три примера обязательств.

Первое: любая потенциальная прибыль, заработанная "Пакш-2", будет использована либо для выплат по финансированию Венгрии, либо на покрытие затрат на работу АЭС. "Прибыль не может быть использована для реинвестирования в строительство или приобретение дополнительных мощностей по генерации", - говорится в релизе.

Второе: во избежание концентрации на рынке, "Пакш-2" будет функционально и юридически отделен от оператора АЭС "Пакш" (MVM Group), а также любых его преемников и других принадлежащих государству энергетических компаний.

Третье: для обеспечения ликвидности рынка "Пакш-2" будет продавать минимум 30% от общего объема производства электроэнергии на открытой бирже. Остальное будет реализовываться посредствам аукционов.