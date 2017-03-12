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    В Китае в 2016 году 2800 человек были осуждены по обвинению в коррупции

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    Судебные органы Китая в 2016 году рассмотрели 45 тысяч дел, связанных с коррупцией, в которых фигурировали 49 тысяч человек. В числе обвиняемых были 35 бывших чиновников провинциального уровня и выше.
    Молоточек судьи
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар – РИА Новости Украина. Суды в Китае в 2016 году приговорили 2 тысячи 862 человека по обвинению в коррупции, говорится в рабочем докладе Верховного народного суда.

    Политический эксперт Сергей Быков
    Интернет-издание "Грушевского, 5"
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    Как сообщает агентство Синьхуа, судебные органы Китая в 2016 году рассмотрели 45 тысяч дел, связанных с коррупцией, в которых фигурировали 49 тысяч человек. В числе обвиняемых были 35 бывших чиновников провинциального уровня и выше и 240 чиновников уровня округов.

    Сообщается, что суды приговорили 2862 преступника за взяточничество, рассмотрев 15 тысяч дел, связанных с коррупцией и растратой бюджетных средств.

    Как сообщается в докладе Верховной народной прокуратуры, прокуроры в 2016 году провели расследование в отношении 47 тысяч 650 человек по подозрению в совершении должностных преступлений. Среди фигурантов числились 48 бывших высокопоставленных чиновников провинциального уровня и выше, в том числе Лин Цзихуа и Су Жун – оба заместители председателя высшего совещательного органа старны.

    Прокуратура также отмечает в своем докладе, что власти добились прогресса в поимке беглых коррупционеров и возвращении вывезенных ими активов.

    Напомним, все члены правления Польских государственных железных дорог (PKP) были уволены после расследования Антикоррупционного бюро.

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