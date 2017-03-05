Журналистка Fox News назначена пресс-секретарем госдепа США - СМИ

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Журналистка телеканала Fox News Хизер Нойерт назначена пресс-секретарем госдепартамента США, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечает агентство, 47-летняя Нойерт — журналистка одной из любимых передач президента США Дональда Трампа "Fox & Friends" — приняла предложение на этой неделе. Об этом сообщили источники на условиях анонимности, поскольку соответствующее решение еще не было объявлено официально.

Ранее сообщалось, что регулярные брифинги госдепа США, приостановленные незадолго до инаугурации нового президента, возобновятся 6 марта.

Трамп не раз положительно отзывался о "Fox & Friends". Однажды он заявил, что является фанатом этого шоу уже "долгое время".

Как добавляет Блумберг, Нойерт не скрывала своих политических предпочтений — в своем микроблоге Twitter она поддерживала дочь президента Иванку, выпускающую одежду, обувь и аксессуары под брендом Ivanka Trump, когда сеть универмагов Nordstrom отказалась продлять контракт с ней.

Отмечается, что Нойерт стала второй сотрудницей Fox, получившей работу в госдепе за последние дни. Ранее журналист Джонатан Вахтел (Jonathan Wachtel) был назначен на пост представителя миссии США в ООН.