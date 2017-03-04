Трамп: первую встречу Сешнса и посла РФ организовала администрация Обамы

NICHOLAS KAMM / AFP

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Администрация Барака Обамы организовала первую встречу генпрокурора США Джеффа Сешнса в бытность его сенатором с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Об этом написал на своей странице в социальной сети Twitter президент США Дональд Трамп.

"Первая встреча, которую Джефф Сешнс провел с российским послом, была организована администрацией Обамы в рамках образовательной программы для 100 послов", — написал Трамп.

В период президентства Обамы Кисляк посещал Белый дом в общей сложности 22 раза, в прошлом году дипломат посещал администрацию четыре раза, добавил Трамп в еще одном сообщении.

Ранее на этой неделе газета Washington Post сообщила, что в 2016 году глава минюста США Джефф Сешнс дважды разговаривал с российским послом Кисляком. Сешнс в то время был сенатором США и поддерживал предвыборную кампанию Трампа. Сешнс не сообщил об этих разговорах, хотя такой вопрос ему задавали в ходе слушаний в январе в сенате, когда его кандидатура рассматривалась на пост главы минюста. На этом основании лидеры демократов в палате представителей и в сенате Пелоси и Шумер потребовали отставки генпрокурора. Сам Сешнс заявил, что не обсуждал с российскими представителями тему выборов. На слушаниях в сенате Сешнса спрашивали, как он отреагирует, если подтвердятся сообщения о контактах штаба Трампа с российским правительством. Он ответил, что не знает о подобных действиях и "не имел общения с русскими".

Демократы сделали из этого вывод, что Сешнс солгал под присягой, поскольку все же встречался с Кисляком. Министерство юстиции США и Белый дом заявили, что Сешнс виделся с российским послом в качестве сенатора и члена комитета по вооруженным силам, а не сторонника Трампа. Таким образом, с точки зрения администрации, слова Сешнса в конгрессе не были неправдой.