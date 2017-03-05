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    Трамп с сарказмом прокомментировал уход Шварценеггера из шоу на ТВ

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    По словам президента США Дональда Трампа, актер Арнольд Шварценеггер не добровольно покинул телешоу "Кандидат", его уволили за безнадежно низкие рейтинги.
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп саркастично отозвался о новости, что актер Арнольд Шварценеггер покинет телешоу "Кандидат", где он был ведущим вместо американского лидера.

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    Ранее сообщалось, что Шварценеггер перестанет быть ведущим шоу "Кандидат", в котором он сменил в качестве телеведущего Дональда Трампа. Точные причины отставки не называются. Последний сезон шоу на NBC отличался плохими рейтингами.

    "Арнольд Шварценеггер не добровольно покинул "Кандидата", его уволили за низкие (безнадежно) рейтинги, а не я. Грустный конец у великого шоу", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

    Трамп, который был ведущим шоу на протяжении 14 сезонов, критиковал Шварценеггера на месте ведущего.

    В начале февраля, выступая на ежегодном завтраке с религиозными лидерами в Вашингтоне, Трамп призвал "молиться за Арнольда", потому что рейтинги шоу "улетели в трубу". Шварценеггер в ответ предложил Трампу поменяться работой, "чтобы люди наконец-то могли спать спокойно".

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