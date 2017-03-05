Трамп с сарказмом прокомментировал уход Шварценеггера из шоу на ТВ

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп саркастично отозвался о новости, что актер Арнольд Шварценеггер покинет телешоу "Кандидат", где он был ведущим вместо американского лидера.

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Ранее сообщалось, что Шварценеггер перестанет быть ведущим шоу "Кандидат", в котором он сменил в качестве телеведущего Дональда Трампа. Точные причины отставки не называются. Последний сезон шоу на NBC отличался плохими рейтингами.

"Арнольд Шварценеггер не добровольно покинул "Кандидата", его уволили за низкие (безнадежно) рейтинги, а не я. Грустный конец у великого шоу", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 березня 2017 р.

Трамп, который был ведущим шоу на протяжении 14 сезонов, критиковал Шварценеггера на месте ведущего.

В начале февраля, выступая на ежегодном завтраке с религиозными лидерами в Вашингтоне, Трамп призвал "молиться за Арнольда", потому что рейтинги шоу "улетели в трубу". Шварценеггер в ответ предложил Трампу поменяться работой, "чтобы люди наконец-то могли спать спокойно".