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    Авто врезалось в группу школьников в Алабаме, более 10 пострадавших

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    Один из водителей случайно нажал на педаль газа, после чего врезался в музыкальную группу, состоящую из учеников местной школы. По предварительным данным, пострадали 11 человек.
    ДТП в Алабаме: авто врезалось в колонну школьников
    Телеканал Local 15

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Автомобиль врезался в группу школьников, принимавших участие в праздничном шествии в штате Алабама, более 10 детей получили травмы, передает местный телеканал Local 15.

    Инцидент произошел в городе Галф-Шорз, где местные жители отмечали "жирный вторник" — аналог восточнославянской Масленицы.

    Телеканал Local 15
    ДТП в Алабаме: авто врезалось в колонну школьников

    Сообщается, что один из водителей случайно нажал на педаль газа, после чего врезался в музыкальную группу, состоящую из учеников местной школы. По предварительным данным, пострадали 11 человек, трое из них находятся в критическом состоянии.

    После инцидента власти отменили праздничное мероприятие.

    Смотрите также: Обнародовано видео с места ДТП, в котором пострадал Николай Караченцов

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