Авто врезалось в группу школьников в Алабаме, более 10 пострадавших

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Автомобиль врезался в группу школьников, принимавших участие в праздничном шествии в штате Алабама, более 10 детей получили травмы, передает местный телеканал Local 15.

Инцидент произошел в городе Галф-Шорз, где местные жители отмечали "жирный вторник" — аналог восточнославянской Масленицы.

Телеканал Local 15 ДТП в Алабаме: авто врезалось в колонну школьников

Сообщается, что один из водителей случайно нажал на педаль газа, после чего врезался в музыкальную группу, состоящую из учеников местной школы. По предварительным данным, пострадали 11 человек, трое из них находятся в критическом состоянии.

После инцидента власти отменили праздничное мероприятие.

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