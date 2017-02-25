наверх
25.02.201700:53
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    В мире

    Египет повысит стоимость въездных виз с 1 марта

    (обновлено: )3
    Повышение пошлины коснется всех, кто прибывает в страну через наземные, морские и воздушные порты. О соответствующем решении уже уведомлены туристические компании.
    Египетский флаг
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Стоимость въездных виз в Египте с 1 марта будет повышена до 60 долларов, сообщает Egypt Independent, ссылаясь на решение Министерства иностранных дел страны.

    Согласно данным издания, повышение пошлины коснется всех, кто прибывает в страну через наземные, морские и воздушные порты. Миграционные власти, пограничные пункты и туристические компании уже уведомлены о соответствующем решении.

    Читайте также: На мушке. Украина к лету получит безвизовый режим с ЕС

    Ранее лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что ему аннулировали визу в США.

    Напомним, ранее Европарламент на пленарной сессии в Брюсселе проголосовал за отмену визового режима Евросоюза для Грузии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Савченко в Донецке
    Дмитрий Фирташ
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Телевышка
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Марш национального достоинства. Файер напротив Верховной Рады
    Нардеп Гончаренко: "похищение"