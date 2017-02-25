Египет повысит стоимость въездных виз с 1 марта

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Стоимость въездных виз в Египте с 1 марта будет повышена до 60 долларов, сообщает Egypt Independent, ссылаясь на решение Министерства иностранных дел страны.

Согласно данным издания, повышение пошлины коснется всех, кто прибывает в страну через наземные, морские и воздушные порты. Миграционные власти, пограничные пункты и туристические компании уже уведомлены о соответствующем решении.

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Ранее лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что ему аннулировали визу в США.

Напомним, ранее Европарламент на пленарной сессии в Брюсселе проголосовал за отмену визового режима Евросоюза для Грузии.