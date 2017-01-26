Есть с чем сравнить. Египет через шесть лет после "арабской весны"

Маргарита Кислова, Надим Зуауи — Каир, для РИА Новости Украина

В Египте волнения началась 25 января 2011 года в профессиональный праздник полиции. За массовыми демонстрациями и столкновениями последовали отставка президента Хосни Мубарака, роспуск парламента и приостановка действия конституции. Спустя два с половиной года также в результате массовых протестов был смещен и избранный президент-исламист Мухаммед Мурси. Относительную стабильность Египет обрел с приходом к власти бывшего министра обороны Абдель Фаттаха ас-Сиси. Опрошенные РИА Новости эксперты оценили прошедшие с 2011 года шесть лет перемен и выразили надежду, что жертвы и лишения были ненапрасными.

Революция неполноценна

По мнению главы Египетского форума экономических исследований Рашада Абду, в странах третьего мира не всегда правильно понимают термин "революция", связывая его исключительно со смещением политической элиты.

"Задумываются только о политическом аспекте — свергают правительство и парламент, забывая об экономике. Таким образом, революция получается неполноценная, она как человек на одной ноге", — сказал он.

По словам эксперта, Египет думал только о политическом аспекте революции, проигнорировав экономику.

"Поэтому потом все были очень удивлены, что революция, одной из целей которой было покончить с коррупцией, только породила еще большую коррупцию", — пояснил он.

Потери в экономике

Рашад Абду рассказал, что с 2011 по 2013 годы все экономические показатели в стране ухудшились. По его словам, некоторое улучшение наметилось после свержения "Братьев-мусульман", однако экономика не восстановилась до сих пор.

"Валютный резерв составлял 36,1 миллиарда долларов США, и это все были деньги Египта. Сейчас резерв составляет 23 миллиарда, причем речь идет о валютных вкладах других государств, в частности Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ, и даже миллиард долларов от Турции — со времен правления "Братьев-мусульман", — пояснил эксперт.

Он добавил, что уровень безработицы в последние годы правления Хосни Мубарака составлял 9,2 процента. Сейчас он превысил 12 процентов. Дефицит бюджета с 9,3 вырос до 14 процентов в минувшем году.

Рашад Абду напомнил, что до 25 января 2011 года экономика Египта ежегодно росла на 7,5 процента. "В условиях тяжелейшего мирового кризиса тогда рост снизился до 5,5 процентов. Сейчас же предпринимаются усилия, чтобы довести рост хотя бы до уровня 4,2 процента", — отметил эксперт.

Собеседник агентства добавил, что в последние годы Египет значительно "сдал" и в рейтингах прозрачности экономики, и в привлекательности для иностранных инвесторов.

"Сегодня мы пытаемся вернуться хотя бы к дореволюционным показателям. После 30 июня (2013 года – ред.) ситуация стала налаживаться", — считает Рашад Абду.

"Египет встал на правильный путь, после того, как было объявлено о крупных национальных проектах, таких как новое русло Суэцкого канала, строительство дорожной сети, возведение жилья для малоимущих и молодежи, строительство новых городов, освоение пустынных земель в интересах сельского хозяйства, строительство новой административной столицы", - сказал эксперт. Он уверен, что даже принятые недавно руководством такие сложные решение, как либерализация курса национальной валюты, которая в итоге упала в цене более чем в два раза за короткий период, — пойдут стране на пользу.

По мнению египетского эксперта, директора Центра исследований в области безопасности Халеда Окаша, то, что сейчас происходит в экономике Египта, можно считать подлинной революцией.

"Настоящая революция происходит сейчас, в экономике. Меняются законы об инвестициях, монетарная политика, принимаются другие меры. Египту необходимо стабилизировать ситуацию, и уже на этой прочной основе строить социальную, экономическую и политическую системы", — считает эксперт.

Терроризм

По мнению Халеда Окаша, постреволюционный период в Египте 2011-2016 годов необходимо делить на две части по три года.

"Первые три года — это был переходный период и последовавший за этим год правления "Братьев-мусульман". Вторая трехлетка наступила после народных выступлений 30 июня 2013 года, после которых исламисты были отстранены от власти и начался период восстановления", — пояснил он.

По словам Окаша, самым главным вызовом последних лет в Египте в сфере безопасности стал терроризм.

"С 2013 года силы безопасности Египта, вооруженные силы и разведка совместно и активно взялись за борьбу с террористической активностью. Силовикам … пришлось работать сразу на два фронта. Если на Синае действовали экстремистские группировки исламистов, объединившиеся и присягнувшие ИГ, то во внутренних провинциях действовали террористические ячейки, сформированные отстранёнными от власти "Братьями-мусульманами", — пояснил эксперт.

Он выразил уверенность, что в последнее время успехи государства по восстановлению безопасности заметны. "Я полагаю, что есть позитивные результаты… Ситуация в сфере безопасности в 2016 году была гораздо лучше, нежели в 2013 и 2014 годах", — сказал собеседник агентства.