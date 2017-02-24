Белый дом не пустил на брифинг ряд ведущих СМИ

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В пятницу журналисты нескольких ведущих американских СМИ не были допущены на брифинг Белого дома, сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, среди них были CNN, New York Times, Politico, Los Angeles Times "и другие СМИ".

В распорядке Белого дома на пятницу вместе регулярного брифинга был запланирован брифинг "без камер" официального представителя Шона Спайсера. Трансляция с него не велась.

"При входе в зал меня остановил сотрудник Белого дома и сказал, что меня нет в списке", — сказала корреспондент CNN, освещающая работу Белого дома.

По данным телеканала, "раньше ничего подобного не случалось, причин произошедшего Белый дом не объяснил".

Ранее Белый дом и президент США Дональд Трамп обвиняли ряд СМИ, включая CNN и New York Times, в распространении "липовых новостей".