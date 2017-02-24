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    В мире

    Белый дом не пустил на брифинг ряд ведущих СМИ

    (обновлено: )11920
    В распорядке Белого дома на пятницу вместе регулярного брифинга был запланирован брифинг "без камер" официального представителя Шона Спайсера. Трансляция с него не велась.
    Флаг США
    Associated Press John Minchillo

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В пятницу журналисты нескольких ведущих американских СМИ не были допущены на брифинг Белого дома, сообщила телекомпания CNN.

    Дональд Трамп
    REUTERS Mike Segar
    Le Monde: Украина встала Трампу поперек горла

    По ее данным, среди них были CNN, New York Times, Politico, Los Angeles Times "и другие СМИ".

    В распорядке Белого дома на пятницу вместе регулярного брифинга был запланирован брифинг "без камер" официального представителя Шона Спайсера. Трансляция с него не велась.

    "При входе в зал меня остановил сотрудник Белого дома и сказал, что меня нет в списке", — сказала корреспондент CNN, освещающая работу Белого дома.

    По данным телеканала, "раньше ничего подобного не случалось, причин произошедшего Белый дом не объяснил".

    Ранее Белый дом и президент США Дональд Трамп обвиняли ряд СМИ, включая CNN и New York Times, в распространении "липовых новостей".

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