Подозреваемая в убийстве Ким Чен Нама предстанет перед судом

TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Гражданка Вьетнама, подозреваемая в убийстве Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, предстанет перед судом в Малайзии в четверг, передает агентство Франс Пресс.

Ранее полиция Малайзии сообщила, что подозреваемая 1988 года рождения была арестована в международном аэропорту Куала-Лумпура.

"Мы разыскиваем других подозреваемых", — заявил агентству начальник полиции штата Селангор Самах Мат (Samah Mat).

В понедельник, 13 февраля, в аэропорту Малайзии было совершено покушение на Ким Чен Нама. Покушение было совершено перед его вылетом в Макао, где проживают члены его семьи. По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном.

Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления на такси. Южнокорейская разведка полагает, что предполагаемые преступницы еще не покинули территорию Малайзии. Японские специалисты в свою очередь заявили о поступившей информации, что подозреваемые в покушении могут быть уже мертвы. США уверены, что Ким Чен Нам был убит агентами северокорейских спецслужб.

Как сообщил гонконгский портал "Дунфан" со ссылкой на малайзийскую полицию, вещество, которым был отравлен старший брат лидера КНДР, было гораздо токсичнее цианида.