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    В Люксембурге столкнулись два поезда: есть жертвы

    (обновлено: )22
    Как сообщается, один человек доставлен в больницу. Вероятно, это машинист одного из поездов. Под обломками на данный момент находится один человек "на грани жизни и смерти".
    Один человек погиб в результате столкновения поездов в Люксембурге
    REUTERS Anouk Antony

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Один человек стал жертвой столкновения поездов в Люксембурге, передает радиостанция Essentiel.

    Ранее сообщалось о четырех пострадавших, двое из которых госпитализированы в тяжелом состоянии.

    REUTERS Anouk Antony
    Один человек погиб в результате столкновения поездов в Люксембурге

    По данным радиостанции, еще один человек доставлен в больницу. Вероятно, это машинист одного из поездов. Под обломками на данный момент находится один человек "на грани жизни и смерти".

    Смотрите также: В Люксембурге столкнулись два поезда: место инцидента

    Инцидент произошел около 09:00 по местному времени в городе Дюделанж. Движение поездов приостановлено до конца дня. Причина аварии пока не установлена. По словам одного из пассажиров поезда, перед столкновением был еще один инцидент: автомобиль пытался переехать через пути и создал преграду.

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