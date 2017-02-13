Число жертв схода лавины во Франции возросло до четырех

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Кроме четырех жертв на горнолыжном курорте Тинь во Французских Альпах при сходе лавины больше никто не погиб, сообщил супрефект города Альбервиль Николя Мартраншар.

Девять человек, в том числе — один проводник, утром в понедельник оказались погребены под лавиной на высоте 2,1 тысячи метров. Сообщение о сходе лавины поступило спасателям около 11.00 местного времени (12.00 по киевскому). Спустя чуть более, чем час, в зоне внетрассового катания удалось обнаружить первых выживших и тела четверых погибших.

"Есть основания полагать, что других жертв не будет", — цитирует супрефекта агентство Франс Пресс.

Тинь — коммуна во французском регионе Рона-Альпы, относится к департаменту Савойя. В коммуне располагается популярный горнолыжный курорт.

Ранее сообщалось, что в центральной Италии сошла снежная лавина, спровоцированная сильным землетрясением. Лавина погребла под собой отель Rigopiano, где находились 40 человек.