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    Число жертв схода лавины во Франции возросло до четырех

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    Сообщается, что в результате схода снежной лавины на высоте 2,1 тысячи метров на горнолыжном курорте Тинь во Французских Альпах погибли по меньше мере четыре человека.
    Лавина
    RIA News Овчинников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Кроме четырех жертв на горнолыжном курорте Тинь во Французских Альпах при сходе лавины больше никто не погиб, сообщил супрефект города Альбервиль Николя Мартраншар.

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    Девять человек, в том числе — один проводник, утром в понедельник оказались погребены под лавиной на высоте 2,1 тысячи метров. Сообщение о сходе лавины поступило спасателям около 11.00 местного времени (12.00 по киевскому). Спустя чуть более, чем час, в зоне внетрассового катания удалось обнаружить первых выживших и тела четверых погибших.

    "Есть основания полагать, что других жертв не будет", — цитирует супрефекта агентство Франс Пресс.

    Тинь — коммуна во французском регионе Рона-Альпы, относится к департаменту Савойя. В коммуне располагается популярный горнолыжный курорт.

    Ранее сообщалось, что в центральной Италии сошла снежная лавина, спровоцированная сильным землетрясением. Лавина погребла под собой отель Rigopiano, где находились 40 человек.

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