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    Число жертв схода лавин в Афганистане приблизилось к 120

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    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения (105)

    (обновлено: )11
    Губернатор провинции Нуристан Хафиз Абдул Каюм, заявил, что в деревне Асфа-Толь, накрытой лавиной, проживали около 500 человек. Сходы лавин, унесшие жизни людей, также произошли в провинциях Бадахшан и Парван.
    Скорая в Афганистане
    flickr.com/Peretz Partensky

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Число жертв схода лавин в Афганистане выросло до 119, еще 89 получили ранения, передает агентство Пажвак со ссылкой на национальное Управление по чрезвычайным ситуациям.

    Последствия смертельной лавины в Италии с высоты птичьего полета. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Последствия смертельной лавины в Италии с высоты птичьего полета

    Ранее сообщалось о 104 погибших.

    Губернатор провинции Нуристан Хафиз Абдул Каюм, заявил, что в деревне Асфа-Толь, накрытой лавиной, проживали около 500 человек. По его словам, на месте бедствия удалось обнаружить тела 53 погибших и 22 пострадавших, остальные жители остаются пропавшими без вести.

    Сходы лавин, унесшие жизни людей, также произошли в провинциях Бадахшан и Парван.

    Власти сообщают, что расчистили от снежных завалов основные автомагистрали страны, в том числе перевал Саланг и шоссе, связывающее Кабул и Кандагар.

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