Число жертв схода лавин в Афганистане приблизилось к 120

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Число жертв схода лавин в Афганистане выросло до 119, еще 89 получили ранения, передает агентство Пажвак со ссылкой на национальное Управление по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось о 104 погибших.

Губернатор провинции Нуристан Хафиз Абдул Каюм, заявил, что в деревне Асфа-Толь, накрытой лавиной, проживали около 500 человек. По его словам, на месте бедствия удалось обнаружить тела 53 погибших и 22 пострадавших, остальные жители остаются пропавшими без вести.

Сходы лавин, унесшие жизни людей, также произошли в провинциях Бадахшан и Парван.

Власти сообщают, что расчистили от снежных завалов основные автомагистрали страны, в том числе перевал Саланг и шоссе, связывающее Кабул и Кандагар.