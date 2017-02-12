Власти Панамы задержали основателей фирмы Mossack Fonseca

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Власти Панамы задержали двух основателей юридической фирмы Mossack Fonseca в рамках дела, предположительно связанного с коррупционным скандалом в Бразилии, в центре которого оказались крупные компании Odebrecht и Petrobras.

По словам генпрокурора Кении Порселл, собранная на данный момент информация может указывать на то, что "панамская фирма является криминальной организацией, призванной скрывать активы или деньги подозрительного происхождения". Как передает агентство Рейтер, власти приняли решение о задержании Юргена Моссака и Рамона Фонсеки из опасений, что они могут бежать из страны.

Ранее прокуратура Панамы провела обыски в офисах Mossack Fonseca и в домах ее основателей. Сообщалось, что фирма создала компании с ограниченной ответственностью в Бразилии, имеющие отношение к скандалу с "панамскими бумагами" и расследованию дела о коррупции в бразильском энергетическом гиганте Petrobras.

Порселл уточнила, что это конкретное расследование связано не с Odebrecht, а с проведением в Бразилии антикоррупционной операции "Автомойка", центром которой стала Petrobras. Рамон Фонсека отвергает связи как с этим делом, так и с компанией Odebrecht.

Бразильская компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.

Крупнейшая строительная компания Южной Америки Odebrecht являлась одним из основных подрядчиков бразильского энергетического гиганта Petrobras. В июне прошлого года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан федеральной полицией Бразилии в качестве одного из подозреваемых по делу о коррупции в Petrobras.

Немецкая Suddeutsche Zeitung опубликовала ранее документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к оффшорным схемам.

Читайте также — FT: Порошенко, большое разочарование

В материалах, опубликованных SZ, упоминаются члены семьи председателя КНР Си Цзиньпина, президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Марокко Мухаммед VI и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, покойный отец нынешнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, ряд лиц, приближенных к российскому президентуВладимиру Путину, а также дети премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа.

При этом аутентичность документов официально не подтверждена никем, более того, сама компания Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

В Украине основные претензии к Петру Порошенко заключаются в сокрытии факта создания компаний в оффшоре. Между тем в Национальном антикоррупционном бюро отметили, что согласно законодательству действующий президент не является подследственным НАБУ лицом. Не имеет претензий к главе государства и ГПУ.