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    Тысячи британцев вышли на акцию протеста против Трампа в Лондоне

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (787)

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    Согласно информации, участники акции протеста, начавшейся в субботу у американского посольства в центре Лондона, держали в руках транспаранты со слоганами "Нет Трампу. Нет войне", "Нет расизму, нет Трампу".
    Дональд Трамп
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 4 фев – РИА Новости Украина. В Лондоне прошла очередная демонстрация против решения президента США Дональда Трампа о временном запрете на въезд в США гражданам семи стран. В демонстрации приняли участие несколько тысяч человек.

    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    REUTERS Carlos Barria
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    Участники акции протеста, начавшейся в субботу у американского посольства в центре Лондона, держали в руках транспаранты со слоганами "Нет Трампу. Нет войне", "Нет расизму, нет Трампу". У некоторых в руках были транспаранты с осуждением британского премьера Терезы Мэй, которая стала первым иностранным лидером, встретившимся с Трампом в Белом доме, и рассчитывает на сохранение "особых" отношений между Великобританией и США.

    Основными организаторами акции протеста выступили антивоенное движение Stop the War и организация по борьбе с расизмом Stand Up to Racism.

    От посольства демонстранты прошли колонной по центру Лондона. Акция стала третьей крупной демонстрацией в британской столице с момента инаугурации Трампа две недели назад.

    В конце января Мэй в Вашингтоне передала президенту США приглашение британской королевы посетить страну с госвизитом, это приглашение было принято. В тот же день Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

    Это указ вызвал акции протеста не только в США, но и в других странах мира, в том числе в Великобритании, где прошли демонстрации в нескольких крупных городах. Ряд политиков призвали премьера отозвать приглашение или хотя бы понизить уровень визита Трампа в Великобританию. Соответствующая петиция на сайте парламента уже набрала более 1,8 миллиона подписей.

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