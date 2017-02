Тысячи британцев вышли на акцию протеста против Трампа в Лондоне

КИЕВ, 4 фев – РИА Новости Украина. В Лондоне прошла очередная демонстрация против решения президента США Дональда Трампа о временном запрете на въезд в США гражданам семи стран. В демонстрации приняли участие несколько тысяч человек.

Участники акции протеста, начавшейся в субботу у американского посольства в центре Лондона, держали в руках транспаранты со слоганами "Нет Трампу. Нет войне", "Нет расизму, нет Трампу". У некоторых в руках были транспаранты с осуждением британского премьера Терезы Мэй, которая стала первым иностранным лидером, встретившимся с Трампом в Белом доме, и рассчитывает на сохранение "особых" отношений между Великобританией и США.

Основными организаторами акции протеста выступили антивоенное движение Stop the War и организация по борьбе с расизмом Stand Up to Racism.

От посольства демонстранты прошли колонной по центру Лондона. Акция стала третьей крупной демонстрацией в британской столице с момента инаугурации Трампа две недели назад.

В конце января Мэй в Вашингтоне передала президенту США приглашение британской королевы посетить страну с госвизитом, это приглашение было принято. В тот же день Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Это указ вызвал акции протеста не только в США, но и в других странах мира, в том числе в Великобритании, где прошли демонстрации в нескольких крупных городах. Ряд политиков призвали премьера отозвать приглашение или хотя бы понизить уровень визита Трампа в Великобританию. Соответствующая петиция на сайте парламента уже набрала более 1,8 миллиона подписей.