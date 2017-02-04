В Китае автомобиль врезался в стену, погибли 7 человек

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Автомобиль врезался в стену и перевернулся в провинции Хэбэй на севере Китая, погибли семь человек, передает в субботу агентство China News Service.

Инцидент произошел в уезде Аньсинь городского округа Баодин. Сообщается, что шесть пассажиров автомобиля погибли на месте, еще один был доставлен в больницу, где позднее скончался.

Причина ДТП неизвестна. Ведется расследование случившегося.

Напомним, 27 января около 20 человек пострадали в масштабном ДТП в Польше. В центральной части страны из-за густого тумана водитель одного из грузовиков въехал в фуру, а далее последовала цепная реакция.