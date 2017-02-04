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    В мире

    В Китае автомобиль врезался в стену, погибли 7 человек

    (обновлено: )46
    Инцидент произошел в уезде Аньсинь городского округа Баодин. Сообщается, что шесть пассажиров автомобиля погибли на месте, еще один был доставлен в больницу, где позднее скончался.
    Скорая в Китае. Архивное фото
    flickr.com/ Bernhard Wintersperger

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Автомобиль врезался в стену и перевернулся в провинции Хэбэй на севере Китая, погибли семь человек, передает в субботу агентство China News Service.

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    Инцидент произошел в уезде Аньсинь городского округа Баодин. Сообщается, что шесть пассажиров автомобиля погибли на месте, еще один был доставлен в больницу, где позднее скончался.

    Причина ДТП неизвестна. Ведется расследование случившегося.

    Напомним, 27 января около 20 человек пострадали в масштабном ДТП в Польше. В центральной части страны из-за густого тумана водитель одного из грузовиков въехал в фуру, а далее последовала цепная реакция.

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