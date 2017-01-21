МККК требует снять препятствия для доступа к заключенным в Украине

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. МККК требует снять препятствия для доступа комитета к заключенным в Украине и решения проблемы их освобождения. Об этом заявил в интервью РИА Новости президент МККК Петер Маурер.

Читайте также: О чем пишут в мире: инаугурация Трампа, протесты в США, уход президента Гамбии

"Что касается заключенных, у МККК есть мандат проверять, чтобы с заключенными обходились гуманно. В то же время, как переговорщик, которого приняли обе стороны, мы готовы, если все стороны этого хотят, предложить свои решения по обмену или освобождению заключенных, или помочь реализовать соглашение, которое заключат стороны. По моей оценке, сегодня до сих пор есть препятствия для освобождения заключенных и для доступа к ним МККК, и мы думаем, что их срочно необходимо снять", — сказал он.

Маурер добавил, что МККК рассчитывает, что обязательства "нормандской четверки" и поддержка минской группы "в конце концов материализуются, и МККК будет предоставлен доступ ко всем заключенным на территории Украины".

"Мы будем призывать все стороны искать шаги, которые будут способствовать позитивному развитию в этом направлении", — добавил президент МККК.

Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.

Ранее уполномоченный ВР по правам человека Валерия Лутковская сообщила, что неизвестно, сколько украинских заключенных в Крыму и РФ.