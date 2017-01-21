О чем пишут в мире: инаугурация Трампа, протесты в США, уход президента Гамбии

Carlos Barria/REUTERS

РИА Новости Украина

Инаугурация и "мрачная"речь Трампа. В центре внимания всех мировых СМИ сегодня, безусловно, оказалась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Такие издания, как New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Telegraph, Huffington Post, Independent, Spiegel, Independent, TIME, Politico, Guardian, Mundo, Pais, Nacional, Figaro, Zeit и многие другие, посвятили свои центральные статьи речи Трампа, которую он произнес во время церемонии по вступлению в должность.

Jim Bourg/REUTERS Президент США Дональд Трамп на инаугурации

"Мы, американцы, сегодня приступаем к великому национальному усилию по восстановлению нашей страны",— именно эти слова нового хозяина Белого дома процитировали большинство мировых СМИ.

Так, газета Washington Post, как и многие другие авторитетные издания, окрестила речь Трампа "националистической", подчеркнув при этом, что Трамп "отбросил поэтичность и пафосность большинства инаугурационных речей".

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Издание также отметило, что при подготовке своей речи Трамп вдохновлялся выступлениями Кеннеди и Рейгана. Хотя, по мнению Washington Post, в ней "мало что напоминало их риторику".

Газета Politico, в свою очередь, пишет, что речь Трампа была построена по принципу "все, что против нас". Издание также замечает, что в его послании "было мало политики, но много мрачных мотивов", что стало абсолютной противоположностью речи его предшественника Барака Обамы.

Аресты во время праздника. Еще одной широко освещаемой в СМИ новостью стали протесты против нового президента США и связанные с ними аресты.

Так, британская газета Telegraph пишет, что полиция задержала 217 человек за беспорядки в Вашингтоне, устроенные в попытке сорвать мероприятия по случаю инаугурации Дональда Трампа. По ее данным, шесть полицейских получили небольшие травмы.

REUTERS Bryan Woolston Протесты в Вашингтоне в день инаугурации Дональда Трампа

Как сообщает издание, в течение дня в городе произошел ряд стычек демонстрантов с полицией, нападавшие били витрины и стекла машин, а также сожгли лимузин в центре американской столицы. New York Times назвала день инаугурации Трампа "Днем церемоний, протестов и празднований". По данным газеты, полицейские применяли перечный газ, водометы и шумовые гранаты для разгона протестующих. Сообщается о небольших пожарах и погромах на улицах американской столицы.

Экс-президент Гамбии наконец признал поражение. Ряд изданий (New York Times, Chicago Tribune, Wall Street Journal, Washington Post, Guardian, Independent, Financial Times и другие), пишут о том, что экс-президент Гамбии Яйя Джамме заявил, что добровольно решил покинуть свой пост.

Так, Guardian подчеркивает, что только спустя 12 часов переговоров удалось прийти к соглашению. Как сообщается, Джамме не просто уйдет в отставку, но также покинет свою страну.

"Я верю в важность диалога… Я, находясь в здравом уме, принял решение отказаться от звания лидера этой великой нации", — цитирует издание заявление Джамме, сделанное в эфире местного телеканала.

По информации Guardian, накануне командующий армией Гамбии Усман Баджие заявил, что признает нового президента страны Адаму Барроу верховным главнокомандующим. Он отметил при этом, что "войны не будет, так как политический кризис должен решаться политическим путем".

Коалиция уничтожила более 100 боевиков в районе Алеппо. Также среди мировых СМИ была популярна новость о том, что международная коалиция уничтожила свыше 100 боевиков "Аль-Каиды"к западу от Алеппо.

Например, Washington Times сообщила, что боевики были уничтожены в результате налетов, осуществленных стратегическим бомбардировщиком В-52 и беспилотными летательными аппаратами на лагерь террористов. По данным издания, некоторые из ликвидированных террористов также были членами запрещенной в РФ группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", признана террористической).

Как пишет Washington Times, боевики вернулись в страну, чтобы восстановить свое присутствие на данных территориях после того, как "ан-Нусра"от них откололась.