Кто, зачем и почему тормозит обмен пленными? Мнение "Офицерского корпуса"

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Тема обмена военнопленных, которые удерживаются в непризнанных республиках ЛДНР, и встречные требования по освобождению из украинских тюрем ополченцев вернулась в медийную повестку дня довольно неожиданно. Во вторник, 10 января, народный депутат Украины Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных, которые удерживаются на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, а также украинских заключенных, находящихся в российских тюрьмах и в Крыму.

Всего в перечне указаны 524 человека. Савченко подчеркнула, что опубликовала списки, чтобы всех заложников можно было найти. Нардеп утверждает, что получила эти данные на встрече с главарями боевиков в Минске, а также собирала информацию сама.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) планировала провести работу с депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко с целью не допустить обнародования списков пленных и пропавших без вести силовиков, о чем заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

По его словам, публикация таких списков навредит процессу освобождения пленных.

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Сам процесс, к сожалению, забуксовал еще в конце 2015 года. Тогда готовился крупный обмен в конце декабря — начале января 2016 года, однако чуда не произошло. Позже были небольшие обмены: в феврале в Украину вернулись 3 военнослужащих, а украинская сторона передала на неподконтрольные территории пять ополченцев и священника.

Еще один обмен состоялся накануне нового, 2017 года: Киев в качестве жеста доброй воли передал республике 15 пленных, а непризнанные республики передали двух женщин.

Свое отношение к процессу обмена высказал Центр освобождения пленных "Офицерский корпус", которым руководит Владимир Рубан. На странице организации Facebook заместитель руководителя Центра освобождения пленных Сергей Иванча напомнил о причинах затянувшегося процесса освобождения из плена украинских граждан.

"Некоторым СМИ, которые просили у нас, офицеров, как у экспертов, а у Володимир Рубан, как Переговорщика #1 по пленным, дать комментарии перед Новым годом по поводу того, почему же не получается освободить оставшихся пленных, мы давали принципиальный отказ что-либо комментировать, чтобы не дай Бог не помешать и так зыбкому переговорному процессу. А вдруг случилось бы чудо и, как 26.12.14 произошёл бы и в этот раз обмен к Новому году, к Рождеству.

Обмен не произошёл. Печально. На то были субъективные и объективные причины. Теперь мы можем комментировать", — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что перекладывание вины на непризнанные республики, которые отказываются отдавать пленных в одностороннем порядке, не снимает ответственности с власти, которая подписывала Минские соглашения.

"Минские соглашения кем-то подписаны? И с нашей, Украинской стороны тоже? Кем? Уполномоченными Президентом страны на то лицами. Значит их нужно выполнять. И в части обмена пленными "всех на всех" тоже… Но(!) если стороны все время будут кивать и обвинять противоположную, то ребята и дальше будут томиться в плену(!) Нужно кровь из носа договариваться! Если задача- вытащить Пленных(!) Если же задача другая…", — отмечает Иванча.

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"И то, что "контора" (а без неё доступ к так называемому "обменному фонду" невозможен в принципе) в конце концов взяла на себя все полномочия, и соответственно, всю ответственность за процесс возвращения военнопленных, эт на войне (или, как некоторые считают, правильнее называть "освобождение заложников", эт в АТО) это очень правильно. И так должно быть. Именно государство обязано делать то, что делали мы полтора года(!)", — добавил он.

"На сегодняшний день, при всём том колоссальном опыте, и имеющихся контактах с договороспособными (как показало время и, в результате переговоров с ними, освобождённые "Офицерским корпусом" и Рубаном, сотни людей из плена) представителями самопровозглашенных ДНР-ЛНР, нужно отдавать отчёт, что мы лишены каких-либо полномочий в переговорах по пленным (даже тех минимальных полномочий от СБУ, которые у нас были с весны 2014 по сентябрь 2015- и на том спасибо)", — отметил Иванча.

"Поэтому тем, в чьи должностные обязанности входит задача поиска и возврата украинских граждан, которые за свою работу, в отличие от нас, добровольно рисковавших своей жизнью для спасения попавших в плен, получает заработную плату, статус УБД, ордена и медали, наградное оружие и повышение в званиях и должностях, не гоже пенять на зеркало, как говорится, выдумывать какие-то причины и отговорки, а "брать ноги в руки", и использовать любые возможности для получения РЕЗУЛЬТАТА — возвращения людей из плена домой", — подчеркнул представитель "Офицерского корпуса".

Надежда Савченко предлагает провести обмен пленными в три этапа. По словам депутата, список состоит из двух категорий для обмена. В один из списков включен 41 украинец, удерживаемый ДНР и ЛНР, данный список подтвержден ополченцами. В другую часть списка входит 121 украинец, которых запрашивает украинская сторона. Также Савченко опубликовала список из 524 лиц, которых хотят получить ДНР и ЛНР.

В свою очередь, Киев готов провести обмен пленными с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по формуле "228 на 48". Об этом заявил советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит. "Мы вышли с инициативой, мы готовы передать 228 человек, чтобы забрать 48. Беспрецедентное предложение", — сообщил Тандит напомнил. Также советник главы СБУ добавил, что списки задержанных украинской стороной СБУ получает в том числе от представителей ДНР и ЛНР. "В этих списках сотни людей",— отметил он.

В свою очередь в ДЛНР настаивают на формуле обмена пленными с Украиной "527 на 42". Обмен пленными по формуле "всех на всех" предусматривается Комплексом мер по выполнению Минских соглашений. В то же время, в непризнанной республике назвали непримелемой предложение Надежды Савченко.

Вопрос обмена пленных по-прежнему будет подниматься на встрече гуманитарной подгруппы в Минске, но вот результат пока не впечатляет. Не у всех участников этих переговоров присутствует желание решить этот вопрос раз и навсегда.