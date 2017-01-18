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    Разбившийся под Бишкеком самолет в 2016 г дважды проходил техпроверку в ЕС

    Тема:

    Крушение турецкого Boeing под Бишкеком (24)

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    Представитель авиакомпании сообщил, что самолет прошел необходимую техническую проверку в Великобритании и во Франции со стороны европейских специалистов и получил все необходимые документы. Всего за год самолет совершил 498 рейсов.
    На месте крушения грузового Boeing 747-400 турецкой авиакомпании под Бишкеком
    Vyacheslav OSELEDKO / AFP

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Boeing 747-400 турецкой авиакомпании АСТ, разбившийся в понедельник под Бишкеком, дважды проходил проверку технического состояния в странах ЕС, сообщил в среду РИА Новости представитель авиакомпании.

    На месте крушения самолета Boeing 747-400 под Бишкеком
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    "Данный самолет прошел необходимую техническую проверку 29 февраля 2016 года в Великобритании и 1 декабря 2016 года во Франции со стороны европейских специалистов и получил все необходимые документы. Самолет в 2016 году совершил 498 рейсов в Китай, Среднюю Азию, Африку и Европу, налетав таким образом 3171 час", — сказал собеседник агентства.

    Он отметил, что рейс в Бишкек был не первым для авиакомпании в этом направлении.

    "Наши самолеты на сегодняшний день осуществили в Бишкек 52 рейса. В упавшем самолете было достаточно горючего. Информация о том, что командир пытался несколько раз посадить самолет, не соответствует действительности", — сказал он.

    Представитель компании отметил, что АСТ занимается исключительно грузовыми авиаперевозками.

    "У нас в парке имеется шесть самолетов вместимостью 110 тонн, которые находятся на балансе с августа 2011 года. Всего мы осуществили 9470 рейсов большими самолетами — это 47 тысяч 388 часов полетов. Мы получали все лицензии и находились под контролем со стороны соответствующих ведомств", — добавил представитель АСТ.

    Он призвал дождаться расшифровки данных черных ящиков и не строить "необоснованных предположений, которые открывают путь к неверным интерпретациям произошедшего".

    Boeing 747-400 турецкой авиакомпании вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии. Он рухнул на поселок дачного кооператива "Авиатор". В результате были разрушены около 30 домов. На месте крушения найдены тела 38 человек.

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