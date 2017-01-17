Крушение самолета под Бишкеком: разрушен дачный поселок, погибли 32 человека

РИА Новости Украина

Авиакатастрофа произошла утром 16 января. Самолет частной турецкой авиакомпании АСТ следовал из Гонконга в Стамбул и должен был сесть в Бишкеке на дозаправку. Как отметили представители спасательного ведомства Киргизии, Boeing не смог совершить посадку с первого раза и, вероятно, хотел уйти на второй круг. В момент падения в районе воздушной гавани были неблагоприятные погодные условия.

Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии. Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта.

"Черный ящик" обнаружен

"Черный ящик" разбившегося под Бишкеком грузового Boeing обнаружен, поисково-спасательные работы на месте крушения практически завершены, заявил журналистам на брифинге первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев.

"Мы практически всю территорию прочесали, остались только крупные части самолета, которые нельзя трогать. Найден "черный ящик" самолета", — сообщил Абулгазиев.

По его словам, после прибытия экспертов будут подняты крупные части фюзеляжа, поиски продолжатся во вторник утром.

Как заявил вице-премьер, по данным штаба по ликвидации последствий, "на настоящий момент погибли 32 человека: 28 наших граждан и четыре члена экипажа турецкого самолета".

По его словам, на месте крушения погибли целые семьи. Абулгазиев также сообщил, что "по результатам расследования будет решаться вопрос о сносе всего поселка, расположенного в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы". Он отметил, что раньше здесь располагались дачи, однако в последнее время дачные участки были застроены жилыми домами. Всего в поселке проживали около 1,5 тысяч человек.

Как сообщил РИА Новости источник в правительстве Киргизии, во вторник ожидают международных специалистов МАК для расследования причин авиакатастрофы.

Как сообщает в понедельник агентство Anadolu, министерство транспорта, судоходства и коммуникаций Турции направит двух экспертов для помощи в расследовании причин крушения грузового самолета в Киргизии.

По предварительным данным, экипаж разбившегося самолета состоял из четырех граждан Турции.

Снесено более половины поселка

Более половины поселка под Бишкеком, на который рухнул самолет, повреждено: разрушены 23 из 43 дачных участков, заявил министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Кубатбек Боронов.

"Последние данные такие: 32 тела погибших уже найдены, останки и фрагменты их тел. Сейчас поисковые работы еще продолжаются, наверное, до вечера мы это все завершим. Всего снесено упавшим самолетом 17 домов. Повреждения получили 23 дома, из них 17 полностью снесены", – сказал министр в интервью радио Sputnik.

Глава МЧС Киргизии отметил, что государство "полностью берет на себя обеспечение временным жильем пострадавших". Он пояснил, что поселок расположен очень близко от аэропорта, около 300 метров от взлетной полосы.

В департаменте Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ сообщили, что российские граждане не пострадали при крушении грузового самолета под Бишкеком.

Власти Киргизии оплатят похороны погибших

Похороны погибших и лечение пострадавших оплатит государство, передает в понедельник киргизское агентство 24.kg со ссылкой на вице-премьера Чолпон Султанбекову.

"Похороны погибших при крушении грузового "Боинга-747" в районе аэропорта "Манас" в Бишкеке оплатит государство", — говорится в сообщении.

По словам Султанбековой, правительство также оплатит лечение пострадавших. По данным издания, в больницах находятся 12 человек, в том числе семеро детей.

Причины крушения неизвестны

Разбившийся под Бишкеком турецкий грузовой Boeing шел на посадку с опозданием, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы аэропорта "Манас".

"Пока ничего не известно о причинах падения самолета. Могу только добавить, что борт прибывал с опозданием от расписания. Он шел с задержкой", — сообщила собеседница агентства.

Она отказалась комментировать информацию о том, что самолет не смог совершить посадку с первого раза и пытался уйти на второй круг.

В распоряжении авиаперевозчика также нет каких-либо данных о причинах случившегося.

Для расследования причин и обстоятельств катастрофы премьер-министр Киргизии распорядился создать правительственную комиссию.

Согласно распоряжению, правительственную комиссию возглавит Абулгазиев.

Видимость была допустимой

Абулгазиев заявил, что самолет совершал посадку при плохой, но допустимой видимости.

"Он в Бишкеке должен был произвести дозаправку. Примерно в 07:17 он запросил у нашего диспетчера разрешения на посадку. Погодные условия позволяли, до него приземлился пассажирский самолет, ночью посадку совершили 11 самолетов — и пассажирские, и грузовые", — сказал он.

По данным вице-премьера, видимость при посадке была 325 метров. Абулгазиев отметил, что, согласно предположению специалистов, экипаж совершил ошибку при заходе на посадку, неверно оценив расстояние.

Как сообщил РИА Новости представитель авиакомпании АСТ, экипаж Boeing был "высокопрофессиональным, пилоты имели большой стаж успешной работы", "являлись опытными военными пилотами", а командир воздушного судна налетал 10 821 час, из них 833 часа – на самолетах Boeing, аналогичных разбившемуся.

Траур и соболезнования

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил вторник, 17 января, днем траура по погибшим при крушении турецкого грузового самолета под Бишкеком.

Соболезнования президенту Киргизии в связи с трагедией выразили многие мировые лидеры, в том числе президент России Владимир Путин.