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Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным после инаугурации

Тема:

Смена власти в США (392)

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В интервью избранный президент отметил, что русские хотели бы встретиться. Он добавил, что прекрасно к этому относится и готов к встрече с Владимиром Путиным.
Дональд Трамп
REUTERS Lucas Jackson

КИЕВ, 14 янв – РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным после своей инаугурации, об этом он сказал в интервью Wall Street Journal.

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"Насколько я понимаю, они (русские) хотели бы встретиться, и я прекрасно к этому отношусь", — сказал Трамп. Как сообщает издание, он отметил, что готов встретиться с президентом России после инаугурации.

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Трамп одержал победу на состоявшихся 8 ноября президентских выборах.

Он станет 45-м президентом США после инаугурации, которая пройдет 20 января в Вашингтоне.

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