Белый дом не комментирует контакты посольства РФ со штабом Трампа

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Белый дом не комментирует контакты посольства РФ со штабом избранного президента США Дональда Трампа, поскольку не в курсе их содержания, сказал журналистам пресс-секретарь уходящего президента Барака Обамы Джош Эрнест.

Эрнеста спросили, одобряет ли он общение будущего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна с российским послом Сергеем Кисляком.

"Если отвечать на ваш вопрос максимально откровенно, то это зависит от того, что он (Флинн — ред.) сказал", — заявил Эрнест. По словам представителя Белого дома, у него нет никакой информации на этот счет.

Советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн обсудил с послом РФ в США Сергеем Кисляком вопросы подготовки телефонного разговора президента России Владимира Путина и Трампа после инаугурации, сообщил в пятницу официальный представитель Трампа Шон Спайсер. Российское посольство комментировать это отказалось.

Общение посольства с представителями Трампа привлекло повышенное внимание журналистов на фоне многочисленных обвинений в адрес России со стороны уходящей администрации.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки.

При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.