Нефть дорожает на новостях о сокращении поставок из Саудовской Аравии

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина/Прайм. Мировые цены на нефть в среду растут на новостях об уменьшении поставок нефти со стороны Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,15% — до 53,72 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,24% — до 50,95 доллара за баррель.

Саудовская Аравия сообщила ряду азиатских покупателей о сокращении поставок нефти в феврале, пишет агентство Рейтер. Сдержали удорожание "черного золота" данные о росте запасов этого сырья в США. По данным API, запасы нефти в стране увеличились на 1,5 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 6 января. Опрошенные агентством аналитики предполагали, что индикатор вырос всего на 1,2 миллиона баррелей.

"С учетом того, что запасы (нефти — ред.) находятся на самых высоких сезонных уровнях за три десятилетия, еще одно увеличение может оказать давление на цены", — цитирует агентство неназванного аналитика ANZ.