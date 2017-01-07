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Самолет Tigerair экстренно сел в аэропорту Вьетнама из-за запаха гари

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Самолет со 163 пассажирами на борту вылетел из Тайбэя и должен был приземлиться в Сингапуре, однако совершил вынужденную посадку в Хошимине. Согласно заявлению авиакомпании, после приземления инженеры занялись выяснением причин возникновения запаха гари.
Самолет. Архивное фото
RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Самолет сингапурской авиакомпании Tigerair, который летел из Тайбэя в Сингапур, приземлился в аэропорту вьетнамского города Хошимин из-за запаха гари в кабине пилота, сообщает газета Straits Times.

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По данным издания, самолет со 163 пассажирами на борту вылетел из Тайбэя и должен был приземлиться в Сингапуре, однако совершил вынужденную посадку в Хошимине. Согласно заявлению авиакомпании, после приземления инженеры занялись выяснением причин возникновения запаха гари.

"Мы хотели бы прояснить, что на борту самолета не было пожара и что инцидент не был вызван проблемами с двигателем", — цитирует газета заявление авиаперевозчика.

По данным Tigerair, был организован специальный перегонный рейс, чтобы доставить пассажиров в Сингапур.

Напомним, калининградский аэропорт Храброво в РФ был закрыт до 10 утра среды по техническим причинам из-за инцидента с аварийной посадкой самолета

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