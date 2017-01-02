Число погибших в ходе бунта в тюрьме Бразилии возросло до 60 – СМИ

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КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В ходе бунта в тюрьме бразильского города погибли 60 человек. Об этом сообщает телеканал Globo.

Ранее сообщалось о 50 жертвах в результате тюремного восстания, начавшегося из-за драки между соперничающими бандами.

По данным телеканала, бунт в тюрьме произошел в воскресенье вечером и продолжался более 17 часов. Его удалось подавить лишь в понедельник около 8.40 по местному времени. У заключенных изъяли четыре пистолета, дробовик и импровизированное оружие. В результате тюремного восстания, в ходе которого произошел пожар, более 130 заключенным удалось бежать.

Глава общественной безопасности бразильского штата Амазонас Серджиу Фонтес назвал этот бунт "самой крупной резней тюремной системы", сообщает телеканал.

В октябре произошел бунт в тюрьме бразильского города Боа-Виста, который унес жизни не менее 25 заключенных.