В мире
RSS

Число погибших в ходе бунта в тюрьме Бразилии возросло до 60 – СМИ

(обновлено: )27
Как отмечается, у заключенных изъяли четыре пистолета, дробовик и импровизированное оружие. В результате тюремного восстания, в ходе которого произошел пожар, более 130 заключенным удалось бежать.
Бунт в Бразилии
Скриншот с видео

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В ходе бунта в тюрьме бразильского города погибли 60 человек. Об этом сообщает телеканал Globo.

Ранее сообщалось о 50 жертвах в результате тюремного восстания, начавшегося из-за драки между соперничающими бандами.

Бунт пенсионеров МВД в Кропивницком: митингующие перекрыли улицу. Видео
Алина Каплий/Youtube
Бунт пенсионеров МВД в Кропивницком: митингующие перекрыли улицу

По данным телеканала, бунт в тюрьме произошел в воскресенье вечером и продолжался более 17 часов. Его удалось подавить лишь в понедельник около 8.40 по местному времени. У заключенных изъяли четыре пистолета, дробовик и импровизированное оружие. В результате тюремного восстания, в ходе которого произошел пожар, более 130 заключенным удалось бежать.

Глава общественной безопасности бразильского штата Амазонас Серджиу Фонтес назвал этот бунт "самой крупной резней тюремной системы", сообщает телеканал.

В октябре произошел бунт в тюрьме бразильского города Боа-Виста, который унес жизни не менее 25 заключенных.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Дональд Трамп. Архивное фото
Привет, год 2017!
Расстрел в ночном клубе Стамбула
Разгул криминала. Резня под Одессой, стрельба в Киеве
Донбасс: блокада и пиар