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Посла Греции в Бразилии убил любовник его жены

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Супруга посла и ее любовник, 29-летний сотрудник полиции Сержиу Морейра, задержаны. Также заключен под следствие его двоюродный брат, который помогал переносить тело убитого.
Убитый посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис. Архивное фото
mfa.gr

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Бразильский полицейский признался в том, что зарезал греческого посла в Бразилии Кириакоса Амиридиса по поручению супруги дипломата Франсуазы де Соуза Оливейры, это подтвердило следствие, сообщает агентство Рейтер.

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По данным агентства, полиция заключила под следствие супругу посла и ее любовника, 29-летнего сотрудника полиции Сержиу Морейра, а также его двоюродного брата, который их "прикрывал" и помогал переносить тело убитого. Морейра признался в содеянном.

В четверг бразильские СМИ, ссылаясь на чиновников посольства Греции в Бразилиа, сообщили, что 59-летний Амиридис исчез трое суток назад, когда находился в отпуске в Рио-де-Жанейро с женой. Она и вызвала полицию. По данным Globo, жена Амиридиса рассказала полиции, что дипломат вышел ненадолго из дома, в котором они жили, и пропал.

Затем стало известно, что в сгоревшей машине пропавшего посла полиция Бразилии нашла неопознанное тело. По данным Globo, у машины те же номерные знаки и характеристики, что и у арендованного послом автомобиля, его обнаружили в муниципалитете Нова-Игуасу, где пропал посол. Для установления личности погибшего будет проведена экспертиза.

Амиридис был консулом Греции в Рио-де-Жанейро с 2001 по 2004 год. Обязанности посла Греции в Бразилии он принял в январе 2016 года и регулярно проводил "несколько дней в расслабляющей атмосфере Рио", пишет thetoc.gr.

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