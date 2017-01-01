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В Бразилии мужчина застрелил более 10 человек на Новый год - СМИ

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Согласно информации, мужчина имел при себе различное оружие. Его жена была среди погибших, другими жертвами стали члены ее семьи. После нападения мужчина совершил самоубийство.
Скорая в Бразилии
flickr.com/André Gustavo Stumpf

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В Бразилии мужчина ворвался в дом, где его бывшая жена отмечала Новый год, и застрелил более 10 человек. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на военную полицию страны.

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По словам представителя полиции Марты Аурелия, мужчина имел при себе различное оружие. Его жена была среди погибших, другими жертвами стали члены ее семьи. Инцидент произошел в городе Кампинас на юго-востоке страны.

По данным агентства, после нападения мужчина совершил самоубийство. Представитель полиции сообщил, что общее число убитых составляет 13 человек, однако уверенности в том, что при этом не учитывалось тело стрелка, нет.

Ранее сообщалось, что бразильский полицейский признался в том, что зарезал греческого посла в Бразилии Кириакоса Амиридиса по поручению супруги дипломата Франсуазы де Соуза Оливейры, это подтвердило следствие.

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