В Бразилии мужчина застрелил более 10 человек на Новый год - СМИ

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В Бразилии мужчина ворвался в дом, где его бывшая жена отмечала Новый год, и застрелил более 10 человек. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на военную полицию страны.

По словам представителя полиции Марты Аурелия, мужчина имел при себе различное оружие. Его жена была среди погибших, другими жертвами стали члены ее семьи. Инцидент произошел в городе Кампинас на юго-востоке страны.

По данным агентства, после нападения мужчина совершил самоубийство. Представитель полиции сообщил, что общее число убитых составляет 13 человек, однако уверенности в том, что при этом не учитывалось тело стрелка, нет.

Ранее сообщалось, что бразильский полицейский признался в том, что зарезал греческого посла в Бразилии Кириакоса Амиридиса по поручению супруги дипломата Франсуазы де Соуза Оливейры, это подтвердило следствие.