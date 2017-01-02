Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Барселоне - СМИ

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы на севере Барселоны, пишет газета El Pais.

Экстренные службы получили сообщение о выстрелах на одной из улиц района в воскресенье около 21.00 (22.00 по Киеву) по местному времени. По предварительным данным, неизвестные открыли стрельбу из автомобиля, припаркованного рядом с автомобилем пострадавших. В настоящее время ведется розыск автомобиля, на котором, предположительно, скрылись нападавшие. Как сообщили источники в полиции, в стрельбе подозреваются выходцы из Доминиканской республики.

По данным газеты, от полученных ран на месте скончался мужчина в возрасте 30 лет. Двое раненых были доставлены в больницу, состояние одного из них оценивается как критическое.

Как сообщило агентство EFE со ссылкой на источники, близкие к следствию, нападавший был один.

Напомним, вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, нападавшего ищут.